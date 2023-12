Verano Brianza, inaugurazione in via Dante per il nuovo Sportitalia Village

Una piccola folla di appassionati e curiosi ha fatto da cornice sabato 2 dicembre, a Verano Brianza, all’inaugurazione dello Sportitalia Village, progetto che in pochi mesi ha regalato un volto nuovo al centro sportivo Casati. La novità, possibile grazie all’affidamento trentennale del comparto comunale a Sportitalia, emittente televisiva che è anche proprietaria della Folgore Caratese, formazione iscritta al campionato di serie D di calcio, prevede investimenti corposi, pari a 5 milioni 700mila euro, per ammodernare le strutture e realizzarne altre ex novo.

Sportitalia Village: gli interventi di Criscitiello e Consonni

Michele Criscitiello dona una maglia della Folgore Caratese a Samuele Consonni

Il pomeriggio, che proprio Sportitalia ha trasmesso in diretta, ha visto vestire i panni dei protagonisti Michele Criscitiello, giornalista ed imprenditore, figura di riferimento di Sportitalia e presidente della Folgore Caratese, presente al gran completo con squadra e staff tecnico, e Samuele Consonni, sindaco di Verano Brianza, accompagnato dalla sua giunta. «Siamo felici di quanto stiamo facendo -ha commentato Criscitiello– e siamo sicuri che continueremo a fare bene. Sportitalia gestirà questo centro sportivo per 30 anni e lo gestirà a favore vostro e dei vostri figli. Qui sarà ammesso solo chi pensa allo sport come divertimento, perché questo vogliamo che sia il nostro stile». Criscitiello ha quindi regalato una maglia della Folgore Caratese a Consonni, a titolo di riconoscenza per la fiducia che l’amministrazione gli ha dimostrato in questa fase. «Il progetto ci è piaciuto subito -ha osservato il primo cittadino-, perché vuole essere inclusivo a tutto tondo. Ricordo che la Folgore Caratese è una società che ha riunito due grandi società precedenti, come la Folgore Verano e la Caratese. Questo impianto oggi è per noi un fiore all’occhiello, invidiato anche da altre realtà della zona. Il nostro impegno è di renderlo sempre più attrattivo per associazioni e cittadini». Consonni ha suggellato il momento prima con il tradizionale ed immancabile taglio del nastro, poi con l’accensione del grande albero di Natale, che accompagnerà nel periodo delle festività natalizie e di fine anno tutti gli utenti che varcheranno il cancello d’ingresso dell’area sportiva.

Sportitalia Village: un progetto apprezzato da tutto il territorio

L’albero di Natale, acceso all’ingresso dello Sportitalia Village

L’affidamento del centro sportivo Casati di Verano Brianza, che si affaccia sulla via Dante, alla Folgore Caratese è avvenuto in coda ad un’indagine di mercato, concretizzatasi con un avviso esplorativo per la raccolta di manifestazioni d’interesse. La proposta della Folgore Caratese ha registrato un riscontro positivo anche da parte di partner prestigiosi e consolidati come la Banca di credito cooperativo di Carate Brianza, che ha visto in questo intervento l’occasione per dare uno slancio ulteriore ad una partnership che, con reciproca soddisfazione, prosegue da oltre un secolo.