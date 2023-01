Vendita prodotti contraffatti, cosmetici con una sostanza proibita sequestrati a Seregno

A Seregno le Fiamme gialle hanno rinvenuto è sequestrato nei giorni scorsi, in due esercizi commerciali, numerosi prodotti cosmetici contenenti la sostanza proibita Butylphenil Methylpropional e 8.207 prodotti per la cura della persona contraffatti. Si tratta di una delle numerose attività che hanno costituito l’operazione Internazionale Afrodite, giunta alla quarta edizione, organizzata dalla Guardia di Finanza, da Europol e dalla Polizia Nazionale Irlandese, unitamente ai Paesi Membri dell’Unione Europea, per il contrasto della vendita di prodotti contraffatti su piattaforme digitali e social network, conclusa a Roma, nella cornice del Centro Logistico della Guardia di Finanza di Villa Spada.

Operazione internazionale Afrodite IV, sequestri anche a Seregno

Sono stati individuati e rimossi in tutta Europa, nel corso dell’iniziativa, 133 account di social media e messaggistica istantanea e 4.419 siti Web che vendevano e pubblicizzavano prodotti contraffatti e servizi illegali. E poi sequestrati 9,5 milioni di merci illegali e contraffatte, tra cui cosmetici e profumi, articoli per la cura del corpo, abbigliamento, calzature, accessori personali, gioielli, orologi, dispositivi mobili e accessori, decoder IPTV e giocattoli. 26 persone sono state segnalate alle Autorità giudiziarie in Italia e 624 responsabili sono stati segnalati alle autorità amministrative e sanitarie (in tutta Europa).

Operazione internazionale Afrodite IV, il 98% dei sequestri di profumi e cosmetici in Italia

Quasi il 98% dei sequestri operati nel settore dei profumi e dei cosmetici è stato eseguito in Italia dalla Guardia di Finanza, cui si sono aggiunti importanti sequestri operati in Belgio, Colombia, Grecia, Romania e Spagna. In particolare gli interventi operativi si sono concentrati sulle fasi di produzione, finalizzata all’individuazione di laboratori e fabbriche clandestini che producono cosmetici contraffatti o pericolosi, dell’importazione, con l’analisi dettagliata delle operazioni doganali per cercare spedizioni irregolari e infine alla commercializzazione con l’effettuazione di controlli nei mercati fisici e nei punti vendita all’ingrosso e al dettaglio (con riferimento ai mercati e altri luoghi di vendita informali).

Operazione internazionale Afrodite IV, sempre più profumi e cosmetici venduti illegalmente online

All’inizio del 2019, i profumi e i cosmetici figuravano al 3° posto tra i beni che violano i diritti di proprietà intellettuale più comunemente sequestrati alle frontiere esterne dell’UE. Negli ultimi anni è notevolmente aumentata anche la quota di cosmetici e profumi legati alle vendite online. I risultati della IV edizione dell’operazione Afrodite hanno dimostrato che questa tendenza è in crescita. Alla IV edizione hanno partecipato, sempre grazie al costante coordinamento di Europol, Albania, Belgio, Bulgaria, Cipro, Georgia, Grecia, Irlanda, Italia, Moldavia, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna e Colombia.