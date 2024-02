Vedano: rapace in casa, chiama il 112 e i vigili del fuoco lo recuperano e rimettono in libertà

Precipitato nella canna fumaria è uscito dal camino ritrovandosi in un appartamento: brutta avventura per un uccello rapace salvato domenica 25 febbraio nel pomeriggio dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza a Vedano al Lambro.

Il rapace rimesso in volo dai vigili del fuoco

Rapace in casa a Vedano, la proprietaria chiede aiuto ai vigli del fuoco

A far scattare i soccorsi è stata la proprietaria della abitazione che ha chiamato il 112. Nonostante le finestre aperte, infatti, il rapace, spaventato e spaesato, non è riuscito a uscire all’aperto. E’ intervenuta quindi una squadra per il recupero: la sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza ha inviato sul posto l’autopompa dal distaccamento di Lissone. L’equipaggio è riuscito ad isolare in un angolo il rapace che, una volta recuperato e verificato che non fosse ferito, è stato rimesso in libertà.