Vedano al Lambro: il Consiglio di Stato annulla il Pgt, accolto il ricorso della Provincia

La Provincia MB aveva chiesto l’annullamento del Piano di governo del territorio di Vedano al Lambro, approvato nell’agosto 2021, e oggi, a due anni di distanza, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso straordinario al presidente della Repubblica.

Vedano al Lambro: il Consiglio di Stato annulla il Pgt, perché il ricorso straordinario

Il Pgt era stato approvato dalla amministrazione guidata da Lista per Vedano dell’allora sindaco Renato Meregalli e con il voto contrario della opposizione, che ha vinto la successiva tornata elettorale e si è messa al lavoro per approntare una variante. Il ricorso era stato motivato dal non adempimento delle prescrizioni dettate da via Grigna per dare il via libera al documento urbanistico.

«Per tale motivo ad oggi il nostro strumento urbanistico è solo parzialmente efficace – fa sapere il Comune una nota – Questa Amministrazione, subito dopo l’insediamento, ha incaricato un tecnico per la stesura del nuovo Pgt. Subito dopo l’estate andrà in Consiglio Comunale la adozione. Questa lungimirante programmazione ha consentito di risolvere prontamente il problema».