Varedo: una persona investita da un treno nei pressi della stazione

Una persona è stata investita da un treno ed è deceduta nella serata di mercoledì tra le stazioni di Seveso e Palazzolo Milanese. È stata investita dal treno proveniente da Erba e diretto a Milano Cadorna nei pressi della stazione di Varedo. È successo un quarto d’ora dopo le 19.

Una persona investita da un treno, soccorsi e autorità sul posto

Sul posto i soccorsi, i vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Desio e le autorità competenti per gli accertamenti di cause e dinamica.

Una persona investita da un treno, pesanti ritardi

La circolazione ferroviaria è stata sospesa nel tratto coinvolto, sono interessate le linee Asso-Seveso-Milano, S2 e S4. Alle 20.30 attivato bus per un servizio di spola tra le stazioni di Palazzolo Milanese e Seveso.

Incidente ferrovia Mariano Comense Incidente ferrovia Mariano Comense Incidente ferrovia Mariano Comense

Martedì sera investimento a Mariano Comense: ferito un uomo di 41 anni

Martedì sera un uomo di 41 anni, sembra senza fissa dimora, nel tentativo di attraversare la linea Milano-Asso è stato urtato di striscio da un treno in arrivo alla stazione di Mariano Comense ed è caduto sulla massicciata. Senpre cosciente, è stato soccorso e trasportato in codice giallo all’ospedale di Monza per i traumi importanti. Non si tratterebbe di un gesto volontario.

Pesanti le ripercussioni sulla linea, interrotta per i soccorsi con ripercussioni anche per i pendolari di Monza e Brianza.