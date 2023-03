Varedo, rubano strumenti a una rock band per un concerto abusivo: refurtiva recuperata

Niente musica abusiva, a Varedo, sabato sera, 18 marzo: i carabinieri hanno restituito ai legittimi proprietari gli amplificatori e strumenti che ignoti (per ora), avevano sottratto a una rock band, che si sarebbe dovuta regolarmente esibire la sera stessa al Teatro Ideal in un concerto tributo a Ligabue, per utilizzarli in un party non autorizzato in una vecchia cascina. Tutto era già stato organizzato, gli inviti sui social erano già diventati virali. Ma i carabinieri della stazione dell’Arma di Varedo hanno bloccato tutto sul nascere ritrovando gli strumenti musicali rubati.

Strumenti recuperati dai carabinieri a Varedo, erano in un cascinale

Ad accorgersi del furto la stessa rock band che, arrivata all’Ideal, non ha trovato i propri strumenti e amplificatori. Un furto studiato nei minimi dettagli che, all’apparenza, non aveva lasciato tracce. Tuttavia, attraverso indagini avviate nell’immediato, gli uomini dell’Arma sono giunti rapidamente nel cascinale diroccato dove, ignoti, avevano portato la refurtiva, mixer, amplificatori e casse riposti in una stanza in attesa della festa.

Strumenti rubati ritrovati: la rock band si è potuta esibire all’Ideal

I militari hanno sequestrato tutto il materiale, riconsegnato poi ai legittimi proprietari che si sono quindi potuti esibire regolarmente. Nel frattempo stanno visionando i frame delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per risalire ai responsabili del furto.