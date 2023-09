Varedo, in fiamme materassi e rifiuti nell’area ex Snia: intervenuti i vigili del fuoco di Desio

Intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza venerdì 22 settembre in mattinata, attorno alle 9, a Varedo, per spegnere un incendio che ha interessato alcuni locali dell’ex Snia di Varedo, in via Umberto I.

Ad andare in fumo, spiegano dal Comando monzese di via Cavallotti, sono stati rifiuti vari e materassi collocati nei locali verosimilmente da persone senza fissa dimora o senzatetto.

Non risultano coinvolte persone. L’intervento di spegnimento, con un APS (auto pompa serbatoio) dal distaccamento di Desio, è durato circa un ora.