Varedo, appartamenti nell’ex Snia: «Cantieri entro settembre»

I cantieri degli insediamenti residenziali all’interno della ex Snia di Varedo partiranno entro settembre. In questi giorni di piena estate, si muove anche il primo progetto dell’area residenziale all’interno dello scacchiere dell’immenso sito dismesso. Il Gruppo Yeldo, società specializzata nella raccolta di capitali per fare operazioni immobiliari di livello istituzionale, annuncia la chiusura di una raccolta fondi da 2 milioni e mezzo di euro per costruire un complesso residenziale all’interno della area dismessa della ex Snia.

Varedo, appartamenti nell’ex Snia: il progetto “Yeldo Crowd”

Sarà firmato da “Yeldo Crowd”, la piattaforma di equity crowdfunding del Gruppo Yeldo, il primo progetto residenziale interno alla ex area industriale semi-abbandonata da decenni. Quindi appartamenti, box auto e pertinenze, da collocare sui terreni che si affacciano su via Umberto I.

Il Comune di Varedo, esprime la sua soddisfazione per voce del vice sindaco Fabrizio Figini: «Chiaramente siamo contenti che giunga a compimento un percorso iniziato anni fa e che colloca un altro tassello nel recupero della ex Snia, uno dei più grandi siti ex produttivi e dismessi della Lombardia».

Varedo, appartamenti nell’ex Snia: 88 unità abitative e 152 box in tre edifici, consegna entro il 2026

Il piano prevede un complesso residenziale composto da 88 unità abitative in un’area in corso di riqualificazione e valorizzazione. L’operazione comporterà lo sviluppo di un complesso residenziale situato in Via Umberto I, dotato di 88 fra appartamenti e ville e 152 box auto e distribuiti su un totale di tre edifici immersi nel verde all’interno di un’area di oltre 9.600 metri quadri, frutto di una progettazione architettonica che viene definita tout court come moderna e con massima efficienza energetica.

L’inizio dei lavori è previsto entro settembre 2024, con consegna delle unità abitative entro il 2026. La commercializzazione delle abitazioni è stata affidata a AbitareCo. L’operazione fa parte di un più ampio progetto di rigenerazione urbana che prevede la revisione della viabilità e la creazione di nuovi spazi destinati ad aree commerciali e servizi, che quindi andranno a rivoluzionare totalmente la rete viabilistica e la disponibilità di servizi e attività commerciali interne al comparto in questione. Varedo è il terzo intervento che sarà realizzato attraverso tali modalità di attuazione. Per Varedo “Yeldo Crowd” ha curato la raccolta nel primo semestre 2024 e fa seguito ad altri due interventi realizzati a Milano, rispettivamente in via Osimo 10, un immobile con destinazione d’uso co-living nella zona sud-est di Milano, e via Verro 62, un complesso residenziale di 19 unità nel quartiere denominato “SouPra” (Sud di Prada). La raccolta complessiva dei primi sei mesi dell’anno si attesta così a oltre 7,6 milioni di euro.