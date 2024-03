Usmate-Velate realizza un nuovo skate-park sulle ceneri della “rampa”

Non sono passate nemmeno 24 ore dall’annuncio della fine della festa della rampa di Usmate-Velate, che il Comune ha dichiarato l’avvio dei lavori per un nuovo skate park proprio sulle ceneri di quello appena demolito. Il completo restyling della rampa:come approvato nel luglio 2023 dal Consiglio Comunale, l’intervento prevede un completo ammodernamento della struttura che già nel 2006 era stata ripannellata. Trascorsi quasi vent’anni, l’impianto oggi necessita di essere rinnovato con materiali e tecniche più moderne per poter poi riconsegnare la struttura agli skater.

“L’opera potrà così essere nuovamente di richiamo per adolescenti e giovani che qui potranno ritrovarsi, praticando sport e divertendosi in sicurezza” afferma il sindaco Lisa Mandelli.

Usmate-Velate realizza un nuovo skate-park e il restyling

“La volontà dell’Amministrazione Comunale è di restituire alla cittadinanza un’area che un tempo attirava utenti sia residenti, sia provenienti dai comuni limitrofi e non; purtroppo, negli ultimi anni la struttura era stata progressivamente abbandonata dall’associazione che l’aveva in gestione, ed entrambe le rampe presenti all’interno erano irrimediabilmente usurate e danneggiate – dichiara Lucia Traversi, consigliere con delega allo Sport – Da qui la scelta di operare il totale restyling dell’area: il progetto prevede in questo caso lo smaltimento delle due rampe, ormai inutilizzabili, e la messa in posa di un nuovo skate park con strutture e rampe accessibili per i principianti e divertenti per i più esperti”.

Non è questa l’unica novità che interesserà il centro sportivo comunale: nelle prossime settimane prenderanno il via i lavori per la realizzazione di un campo da beach volley.