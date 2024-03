Usmate-Velate: addio alla festa degli skaters alla “rampa”

È finita per sempre la festa della rampa a Usmate-Velate. L’evento settembrino che richiamava numerosi appassionati skaters al centro sportivo non ci sarà più ed annunciarlo con una nota di tristezza è l’associazione “Un tranquillo weekend da paura” attraverso il suo profilo social.

Usmate-Velate: addio alla festa degli skaters e la “rampa” demolita

“Oggi purtroppo sì è chiuso definitivamente un capitolo felice dello skateboarding italiano. Il nostro vanto è stato demolito definitivamente e con esso si è chiuso un libro che per molti ha scritto delle pagine di amicizia, skateboarding e musica a dir poco incredibili – ha fatto sapere il sodalizio mercoledì 13 marzo-.Il bonassodromo era pura magia. Niente di più, siamo tristi. Grazie infinite a tutti quelli che sono, anche solo per una volta, passati da quelle parti. Quei ricordi vivranno per sempre nei nostri cuori e speriamo anche nei vostri”. Poche righe per la fine di un appuntamento che aveva fin da subito travalicato i confini della Brianza con giovani provenienti da qualsiasi posto per fare evoluzioni sullo skate o anche solo per apprezzare chi saliva sulla tavola a rotelle.

Usmate-Velate: addio alla festa degli skaters e i progetti del Comune

Intanto dall‘amministrazione fanno sapere che quello spazio nelle prossime settimane verrà riqualificato. Inoltre il Comune ha anche finanziato la realizzazione di un campo da bech volley proprio all’interno dell’impianto sportivo di via Luini.