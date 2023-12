Usmate-Velate: raccoglie le monetine, ma gli rubano il borsello con 300 euro

Distratto dalle monetine a terra gli rubano il borsello con 300 euro appena prelevati. Nel parcheggio del centro commerciale di Usmate di via Vivaldi, nella frazione Corrada, mercoledì mattina 6 dicembre un uomo sta effettuando delle manovre per posteggiare il suo veicolo. Ad un certo punto sente un colpo, non riesce a capire da cosa sia stato provocato. Ferma l’auto, scende e intanto vede che per terra ci sono alcune monete da 10 e da 20 centesimi. Le raccoglie. Guarda dietro e davanti alla sua auto, non vede nulla e risale in macchina.

Usmate-Velate: raccoglie le monetine e la portiera dell’auto aperta

Si accorge però che la portiera del lato passeggero è aperta. Non si chiede come mai. Scende nuovamente, fa il giro dell’automobile, fa per chiudere la portiera e solo allora si accorge che il borsello che aveva appoggiato sul sedile lato passeggero, non c’è più. Capisce che è stato vittima di un furto. Finisce di parcheggiare e comincia a fare il giro dei cestini portarifiuti presenti nell’area del centro commerciale. Inutilmente. Non gli resta che recarsi alla stazione dei carabinieri di Arcore e presentare la denuncia. Nel borsello erano custoditi i documenti personali, carte di credito, le chiavi di casa (motivo per cui dovrà urgentemente cambiare la serratura d’ingresso di casa) e 300 euro euro in contanti che aveva appena prelevato proprio per fare la spesa.