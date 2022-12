Usmate Velate: padre e figlio affrontano i ladri, feriti

Ha avuto pericolose conseguenze un furto avvenuto nella prima serata di domenica 11 dicembre a Usmate Velate. Due ladri, poi fuggiti a bordo di una Volkswagen bianca, non hanno esitato ad affrontare un ragazzo e il padre che tentavano di fermarli. È successo in via Perego. I due, nipoti dei proprietari, sono stati allertati e sono arrivati quando i ladri avevano già aperto una cassaforte col flessibile, trovandola comunque vuote. Durante la fuga il giovane è stato colpito con un violento pugno sul viso che gli ha lasciato le conseguenze della botta su uno zigomo.

Messa in moto l’auto poi, raggiunti dal padre del ragazzo i due non hanno esitato a provare a investirlo, per fortuna senza riuscirci. Alle vittime di questa ennesima incursione di criminali, non è restato che chiamare i carabinieri e denunciare l’accaduto.

La notizia, pubblicata sui social dal Gruppo di controllo di vicinato, testimonia ancora una volta la necessità di essere particolarmente vigili e attenti sui territori.

Prefettura: il protocollo per la sicurezza e il controllo di vicinato

A questo proposito c’è da sottolineare che sono saliti a 32 gli enti locali che sostengo l’attività delle Forze di polizia per la promozione della sicurezza integrata secondo il protocollo firmato nei mesi scorsi dal prefetto di Monza e Brianza Patrizia Palmisani anche con i sindaci dei comuni di Aicurzio, Arcore, Caponago, Limbiate e Sovico.