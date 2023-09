Usmate-Velate: incidente in Tangenziale, tre persone coinvolte

Uno scontro tra auto e moto all’imbocco della Tangenziale Est a Usmate-Velate crea disagi alla circolazione. Il sinistro si è verificato martedì pomeriggio 12 settembre verso le 15.30 coinvolgendo due uomini di 55 e 72 anni e un bambino di 8 anni.

Usmate-Velate: incidente in Tangenziale e l’arrivo dei soccorsi

Immediatamente sul posto si sono precipitati in codice giallo i soccorso con due ambulanze e un’auto medica. Per i rilievi di rito e la gestione del traffico sono intervenuti gli agenti della polizia locale coordinati dal comandante Mario Nappi. L’incidente si è verificato proprio all’inizio dell’A51 quando c’è una sola corsia per senso di marcia in direzione di Lecco e Milano.