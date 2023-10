Un’auto si abbatte su un’altra al confine con Lentate sul Seveso

Vigili del fuoco e carabinieri a Novedrate dopo un brutto scontro tra due auto che ha mandato in crisi il traffico della zona ma che, fortunatamente, nonostante la violenza dell’incidente, non sembra avere provocato gravi ferite alle persone coinvolte.

L’incidente ai confini di Lentate sul Seveso

È successo nel pomeriggio di domenica primo ottobre a Novedrate, al confine con Lentate sul Seveso. Forse per una mancata precedente a un incrocio, due auto hanno impattato finendo uno sopra l’altra. Sul posto due ambulanze da Lentate sul Seveso e da Cesano Maderno, oltre a un’automedica dall’ospedale di Desio: i feriti sono stati trasportati per accertamenti in ospedale in codice verde e giallo, quindi non in pericolo di vita.

Nell’intervento dei soccorritori, che ha comportato anche la chiusura della strada, i carabinieri di Cantù, i vigili del fuoco della stessa città e quelli di Lazzate, oltre a quelli di Como.