Una nuova giudice classe 1994 in tribunale a Monza: giuramento davanti alla Presidente

È giovanissima, classe 1994, la nuova Giudice del Tribunale di Monza che ha giurato lunedì mattina, 22 gennaio, davanti alla Presidente del Tribunale Maria Gabriella Mariconda. Luisa Sturzo è nata a Palermo e si è laureata in Giurisprudenza all’Università Roma3, ha successivamente vinto il Concorso in Magistratura e ha svolto il suo tirocinio presso il Tribunale di Milano.

Nuova giovane giudice in tribunale a Monza: originaria della Sicilia

Luisa Sturzo è molto timida, ma determinata ed è stata assegnata come giudice del dibattimento alla sezione fasce deboli del Tribunale brianzolo. “Sono contenta di essere qui, è un tribunale importante”, ha commentato fuori dall’aula. “Si troverà bene, vedrà, in questa sezione”, ha detto la Presidente dopo il giuramento.

Nuova giovane giudice in tribunale a Monza, grande scoperto tra il personale

La situazione del personale al Tribunale di Monza, considerato un “grande tribunale” non solo per il bacino d’utenza di oltre un milione di abitanti, ma per le sezioni penali diventate ormai sei, è sempre un po’ critica. Infatti oggi si registra uno scoperto del 40 per cento di amministrativi di ruolo e tra i magistrati mancano tre presidenti di sezione. La nuova leva al Penale sicuramente sarà fondamentale per lo smaltimento delle cause, considerato l’aumento esponenziale dei cosiddetti “codici rossi”.