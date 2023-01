Un nuovo discount Lidl vicino all’ex Esselunga di Vimercate fa discutere i social

L’idea di un nuovo discount a Vimercate nella zona di via Bergamo vicino all’ex Esselunga e anche al nuovo ha già creato parecchio fermento soprattutto sui social con diversi commenti da parte dei cittadini che criticano la scelta dell’amministrazione di aver accolto quello che per ora è solo un progetto preliminare per costruire un punto vendita di Lidl, a fronte di opere di compensazione e oneri di urbanizzazione consumando il verde.

Un nuovo discount Lidl vicino all’ex Esselunga e l’intervento di Cereda

Sulla questione è intervenuto il sindaco Francesco Cereda respingendo le polemiche delle ultime ore. “Negli ultimi giorni la notizia che nell’area di via Bergamo adiacente alla vecchia Esselunga verrà realizzato un insediamento commerciale ha creato parecchio dibattito sui social. Per dare a tutti la possibilità di capire bene cosa sta succedendo e farsi un’idea corretta dei fatti, forse è opportuno spiegare alcune cose e come si è arrivati a questo punto. L’area in oggetto è edificabile dal 1984 ed è rimasta tale in tutti i piani regolatori che si sono succeduti negli anni” ha detto il primo cittadino. Nel 2020 viene fatta l’ultima modifica al piano regolatore (il PGT) dall’amministrazione Sartini. La modifica interviene anche sull’area in questione inserendo su di essa la funzione di “media struttura di vendita” (il “supermercato”).

Un nuovo discount Lidl vicino all’ex Esselunga”Un’area già edificabile”

”Quando la mia amministrazione si è insediata (a fine ottobre 2021), pertanto, il proprietario privato dell’area aveva già avviato con il comune le pratiche per l’attivazione del progetto, con lo scopo di realizzare quanto previsto dall’amministrazione Sartini, cioè la media struttura di vendita. È quindi facilmente intuibile che una modifica sull’edificabilità dell’area o sulle destinazioni urbanistiche della stessa avrebbe esposto il comune a una causa legale e ai seguenti risarcimenti nei confronti dei privati, anche in considerazione degli atti già stipulati nel frattempo dagli operatori interessati – ha affermato Cereda -. Noi abbiamo quindi unicamente gestito la fase di individuazione delle compensazioni da richiedere all’operatore e la definizione degli aspetti viabilistici (questi ultimi saranno oggetto ancora di analisi anche con gli enti superiori)”.

Un nuovo discount Lidl vicino all’ex Esselunga, l’ambiente e il Capitol

La difesa di Cereda prosegue proprio sul fronte ambientale. “Ricordo che il tema della tutela dell’ambiente, del territorio e del suolo è assoluta priorità di questa amministrazione, come dimostra, tra le altre cose, una delibera di poche settimane fa con la quale abbiamo individuato: 24.000 mq di aree che saranno oggetto in futuro di opere di depavimentazione, rinaturalizzazione e/o piantumazione e 270.000 mq di aree che saranno soggette a opere di ripiantumazione e riforestazione” ha concluso il sindaco. Inoltre nell’ultimo accordo tra l’operatore e la giunta è stato escluso il recupero del vecchio teatro Capitol pallino dell’ex sindaco Francesco Sartini.