Uomo di origini marocchine collocato al Cpr di Milano dal questore Odorisio

Nell’ambito delle attività di controllo del territorio, il questore di Monza e Brianza Marco Odorisio ha disposto venerdì 10 febbraio il collocamento al centro di permanenza per il rimpatrio di Milano di un marocchino di 25 anni, il cui percorso di vita è caratterizzato da numerosi precedenti penali e di polizia. Il giovane, in Italia dal 2014, per un ricongiungimento familiare con i genitori, da subito ha cominciato a commettere reati predatori contro le persone. Per questo motivo, il questore di Cosenza gli ha anche revocato il regolare permesso di soggiorno che deteneva, ravvisandone la pericolosità sociale.

Questura: tra i precedenti, il furto di una bicicletta a Seveso

Nel 2019, il soggetto è stato condannato per diversi reati predatori ad una detenzione di quasi 4 anni. Dopo aver rubato una bicicletta a Seveso, l’extracomunitario si era reso responsabile di percosse in danno della legittima proprietaria del mezzo a due ruote, che lo aveva inseguito. Complessivamente, il magrebino ha commesso quattordici furti in esercizi commerciali e sei in appartamento nella Provincia di Milano.

Questura: prevista l’esecuzione del provvedimento di espulsione

Venerdì 10 febbraio, l’uomo, scarcerato dalla casa circondariale di Monza, è stato accompagnato in questura, dove, in considerazione della sua irregolarità e dei precedenti, il questore Odorisio ne ha disposto il trattenimento al Cpr di Milano. Lì il giovane è stato accompagnato dal personale dell’ufficio immigrazione e rimarrà il tempo necessario per l’esecuzione del provvedimento espulsivo ed il definitivo allontanamento dal territorio nazionale.