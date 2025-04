Un lupo, come non si vedeva da oltre cento anni, nel Parco delle Groane. Sono numerosi gli avvistamenti e le segnalazioni negli ultimi giorni: un esemplare di quello che è certamente un predatore sceso dalle Alpi si aggira nei boschi sino a lambire la città di Milano. Una squadra dei volontari antincendio boschivo composta da Paolo Parenti e Luca Ritondale è anche riuscita a immortalarlo nella zona del frutteto di Ceriano Laghetto.

Un lupo nel Parco delle Groane: la conferma della polizia locale nella zona di Ceriano Laghetto

«Abbiamo appurato che i video hanno ritratto un vero lupo – commenta il comandante della polizia locale del Parco, Claudio Attilio Camisasca – Uno è stato girato dai nostri volontari durante un servizio di monitoraggio antincendio boschivo. La pattuglia ha avvistato il giovane lupo. Era solo e non era affatto impaurito, girava per il territorio di Ceriano Laghetto, ma poi si è subito spostato tra Cesano Maderno e i comuni limitrofi. Siamo stati avvisati nella giornata di venerdì scorso anche da altri enti per avvistamenti nella zona di Castellazzo di Bollate. Da qualche giorno sono in contatto con esperti in materia che dopo aver visto il filmato hanno confermato che si tratta di un giovane lupo di un paio di anni, che sta monitorando il territorio. Ci tengo a rassicurare la popolazione, perché non si tratta di un animale pericoloso, non è in branco e non attacca l’uomo. La sua presenza verrà monitorata, anche se non è escluso che abbia già lasciato l’area visto la sua capacità di spostarsi ogni notte per decine e decine di chilometri. Si tratta del primo ritorno del grande carnivoro nel Parco, segno dell’ottima conservazione naturalistica della zona».

Un lupo nel Parco delle Groane: un avvistamento dopo oltre 100 anni, esemplare giovane e “in dispersione”

Dall’attenta analisi delle immagini è stato possibile escludere che possa trattarsi di una grossa volpe o di un lupo cecoslovacco, come quelli recentemente fuggiti e poi recuperati da Villa Luigia a Cogliate. L’animale avvistato nelle Groane è un lupo giovane, decisamente in forma, ma anche molto tranquillo. Dovrebbe avere circa due anni e si è staccato dal branco. Tecnicamente si dice in “dispersione”, una fase di vita solitaria in cui l’animale percorre e perlustra centinaia di km prima di trovare una compagna con cui fondare un nuovo branco in un luogo ritenuto idoneo. Non rappresenterebbe un pericolo per le persone, naturalmente se non provocato. E potrebbe anche aver già lasciato il territorio. Dopo un secolo di assenza, potrebbe essere stata una fugace visita in cerca di cibo, prima di ricongiungersi con il branco più a nord.