Cogliate: c’era una lupa nel Parco Groane, Luna recuperata con le fototrappole

Una lupa solitaria che vagava nelle Groane. Forse in passato un avvistamento non tanto curioso, ma ad oggi, con le temperature dell’epoca moderna, il traffico e l’urbanizzazione della provincia brianzola, risulta piuttosto insolito. E infatti, incredibilmente, Luna apparteneva ad una tenuta cogliatese, da dove era fuggita lo scorso mese di agosto. Si tratta di un esemplare femmina di lupo europeo ed era scappata da Villa Luigia, dove ha sempre risieduto. L’edificio storico è al centro di Cogliate ed è sempre stata una dimora di delizia, ma negli ultimi tempi, a seguito di intricate vicende legali, ha perso il custode e anche la custodia di questi splendidi animali.

Sì, perché Luna non era la sola lupa che viveva a Villa Luigia, con lei erano presenti diversi altri esemplari, che con il cambio di proprietà avevano dovuto trovare una nuova collocazione. Lei però era rimasta nel giardino della villa, fino al giorno in cui ha trovato il modo di allontanarsi. Da quel momento, per oltre un mese, ha vagato nei boschi delle Groane che le devono essere sembrati decisamente più attraenti, oltre che un ambiente naturale diverso in cui vivere.

È stata avvistata varie volte, ma non è mai stato possibile accalappiarla sino al fine settimana. L’esemplare si è sempre mostrato timoroso e non aggressivo e, soprattutto, non si faceva avvicinare. Tutti i tentativi di recupero precedenti non sono mai andati a buon fine. Alla fine sono state posizionate fototrappole nel bosco con reti per la cattura dopo averne studiato attentamente abitudini e spostamenti, grazie alla collaborazione di diversi volontari il recupero è avvenuta in sicurezza per tutti.