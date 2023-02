Un giovane morto in negozio a Carnate, si aspetta l’autopsia

Bisognerà attendere fino a giovedì 23 febbraio per conoscere i risultati dell’autopsia sul corpo del 30enne egiziano trovato senza vita nel magazzino del negozio di ortofrutta a Carnate, in via Roma 41, dove sembra, tra l’altro, che avesse ricavato un angolo dove trascorrere le sue notti. Il ritrovamento è avvenuto nella mattina di sabato 18 febbraio da parte del titolare del negozio. Recatosi nel sottostante magazzino si è trovato davanti alla tragedia che si era consumata durane la notte. Il giovane, suo dipendente, era senza vita.

Un giovane morto in negozio e le indagini in corso

Dato subito l’allarme, immediatamente è arrivata una pattuglia dei carabinieri della stazione di Bernareggio, seguita da una unità del nucleo della scientifica dell’Arma e dal personale del 118. Secondo un primo esame effettuato dal medico legale, potrebbe trattarsi di decesso a causa di un malore, ma ovviamente si attendono i risultati degli esami autoptici per averne la certezza. Intanto proseguono le indagini e sono state interrogate le persone vicine sia al titolare del negozio che al giovane deceduto.