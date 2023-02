Un esibizionista si masturba in strada a Concorezzo e arrivano i carabinieri

Un esibizionista si masturba in pubblico a Concorezzo e una donna chiama i carabinieri. Domenica 12 febbraio nella tarda mattinata, alla periferia del paese una signora che stava passeggiando in una strada abbastanza isolata, ad un certo punto si è accorta che a poca distanza da lei c’era un uomo in sella ad una bicicletta che, mentre la riprendeva con il telefonino, aveva iniziato a masturbarsi.

Un esibizionista si masturba e la chiamata ai carabinieri

Una scena durata pochi secondi, ma sufficiente a sconvolgere la donna che subito dopo una prima reazione, e dopo qualche secondo di choc, si è messa ad urlare verso l’individuo, nel tentativo anche di attirare l’attenzione di eventuali altre persone. Sempre impaurita poi non ha esitato a chiamare i carabinieri raccontando quanto le stava accadendo. A quel punto però l’esibizionista si è allontanato pedalando e facendo perdere le proprie tracce. Nel frattempo dopo pochi minuti è arrivata una pattuglia dei carabinieri che dopo una prima descrizione dell’uomo da parte della donna hanno subito perlustrato la zona nel tentativo di trovare il soggetto ma inutilmente.