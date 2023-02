Un 40enne si sente male in casa a Giussano e arriva l’elisoccorso

Un 40enne si sente male in casa e arriva l’elisoccorso. L’uomo sembra abbia perso i sensi mentri si trovava in una villetta a Giussano in via Don Gnocchi nella frazione di Robbiano.

Immediatamente i parenti presenti hanno allertato i soccorsi che nel giro di una manciata di minuti si sono presentati sul posto con un’ambulanza della Croce Bianca di Giussano e l’eliambulanza decollata da Como. Dopo aver stabilizzato il paziente proprio l’ambulanza ha trasportato in codice rosso l’uomo priva di conoscenza all’ospedale San Gerardo di Monza.