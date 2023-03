Ubriaco in macchina col figlio passa col rosso: denunciato a Seregno

Una festa del papà troppo alcolica? Una pattuglia della Polizia Locale di Seregno, domenica 19 marzo, in torno alle 19.45, si trovava nei pressi dell’intersezione delle vie Carlini-Formenti. Nonostante la presenza degli agenti, una Volkswagen Polo sfrecciava, violando il semaforo rosso. L’equipaggio si metteva all’inseguimento del veicolo, fermandolo in pochi istanti.

Ubriaco in macchina col figlio passa col rosso: tasso di alcol nel sangue di 3.68 grammi

Alla guida dell’utilitaria c’era un uomo di 37 anni completamente ubriaco. Non in grado nemmeno di parlare. Nell’autovettura era presente anche il figlio di 5 anni. Dopo diversi tentativi, il conducente riusciva ad effettuare l’alcoltest: 3.68 grammi di alcol nel sangue. Oltre 0.5 g /l è guida in stato di ebbrezza, il valore per la sanzione massima inizia a 1.5 g/l.

Ubriaco in macchina col figlio passa col rosso: il figlio affidato alla mamma

Il conducente, un giovane ucraino residente a Seregno, è stato denunciato all’autorità giudiziaria. Il bambino è stato affidato alla moglie dell’uomo, giunta in caserma poche decine di minuti dopo gli accertamenti.