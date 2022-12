Tutti i benemeriti di Arcore: sei attestati, tre medaglie, gli encomi

Consegnati con una riunione del consiglio comunale straordinaria, nella mattinata di sabato 17 dicembre, i Segni di Riconoscenza Civica del comune di Arcore. Nella sala consiliare di via Gorizia, gremita di cittadini, amici e parenti degli arcoresi premiati, si è tenuta la cerimonia di consegna dei sei attestati e tre medaglie di Civica Benemerenza per l’anno 2022.

“Arcore è una città tenace, laboriosa ma soprattutto generosa. Di questa Arcore, la nostra Arcore dobbiamo essere fieri – ha esordito il sindaco, Maurizio Bono, nel suo discorso d’apertura – Le Benemerenze Civiche di oggi racchiudono storia e attualità arcorese, mettendo in evidenza le azioni, i gesti e le idee che fanno progredire la nostra città. Ciascuna Benemerenza descrive ciò che siamo, ciò che sappiamo fare e quello che vogliamo realizzare”.

Arcore benemerenze civiche Aldo Brigatti

Tutti i benemeriti di Arcore: Aldo Brigatti, una vita per la ginnastica artistica

Il primo a essere insignito dell’attestato di Civica Benemerenza 2022, il novantenne Aldo Brigatti per una vita dedicata alla ginnastica artistica. Dopo aver allenato decine e decine di ragazzi, ancora oggi il “nonno” dell’ASD Ginnastica Bernate continua a insegnare lo sport accanto alla figlia Serena.

Arcore benemerenze civiche Daniele Colombo Arcore benemerenze civiche Lorella Citterio

Tutti i benemeriti di Arcore: Daniele Colombo e Lorella Carolina Citterio alla memoria

Due attestati alla memoria sono andati agli scomparsi maestri Daniele Colombo e Lorella Carolina Citterio.

Due professionisti dediti ed appassionati al proprio lavoro, che hanno dedicato tutto loro stessi ai bambini che hanno istruito e visto crescere. Punti di riferimento importanti per generazioni di studenti, ai quali hanno donato dosi di umanità che neanche il terribile avvenimento della morte potrà mai scalfire dalla memoria degli arcoresi.

Arcore benemerenze civiche Agostino Spinelli

Tutti i benemeriti di Arcore: Agostino Spinelli e il volontariato

A testimonianza dell’impegno civico e sociale d’esempio per le future generazioni, è stato premiato Agostino Spinelli, figura chiave del volontariato arcorese.

Arcore benemerenze civiche Arcore benemerenze civiche Arcore benemerenze civiche: Yuliya Ogolobchenko e Natalya Maksymiv

Tutti i benemeriti di Arcore: Yuliya Ogolobchenko e Natalya Maksymiv, mediatrici culturali nell’Emergenza Ucraina

Conferito il Segno di Riconoscenza Civica anche a Yuliya Ogolobchenko e Natalya Maksymiv, cittadine arcoresi che sono intervenute come mediatrici culturali per tutta la durata dell’ “Emergenza Ucraina”, tutt’oggi di grande aiuto per le questioni pratiche e le difficoltà che i profughi incontrano.

Arcore benemerenze civiche Virgilio Brambilla

Tutti i benemeriti di Arcore: medaglie d’argento e d’oro

Medaglia d’argento a Virgilio Brambilla, per la sua significativa attività in campo letterario e l’accurato lavoro di ricostruzione sulla storia della frazione di Bernate.

Sempre per l’impegno di solidarietà messo in atto verso le famiglie Ucraine, durante l’Emergenza e il periodo Covid, Medaglia d’oro per Milena Tisiot, presidentessa del Comitato Chernobyl della Brianza.

Medaglia d’oro, infine, anche per Carlo Brambilla. Nome che in questo periodo si è sentito risuonare parecchio grazie al gemellaggio con Betlemme e l’arrivo della statua di Gesù Bambino, iniziative da lui promosse.

Arcore benemerenze civiche Milena Tisiot Arcore benemerenze civiche Carlo Brambilla

La storia di questa benemerenza, tuttavia, arriva da lontano, da quando l’ormai ottantenne era ancora era co-titolare della vecchia Radio Arcore, o dai suoi 35 anni di attività in campo turistico in ben 78 paesi, che lo hanno portato nel 2010 a ricevere il Melograno d’oro dall’ente del turismo israeliano e, nel 2021, i complimenti e gli auguri di buon Natale da niente di meno che il presidente della Repubblica Italiana.

Arcore benemerenze civiche Michele Cantù alla memoria Arcore benemerenze civiche Enriquez Arcore benemerenze civiche Cpia Arcore benemerenze civiche Fratelli Corno Arcore benemerenze civiche Giorgia Agoni Arcore benemerenze civiche: gli encomi speciali

Tutti i benemeriti di Arcore: gli encomi speciali

Cinque encomi speciali sono stati consegnati invece dalla giunta ai Fratelli Corno e al CPIA Arcore, per il loro impegno nelle arti e nelle scuole; al defunto Michele Cantù, per una vita dedicata all’ associazionismo; Eduardo Patricio Enriquez, per l’impegno sociale sul territorio, e a Giorgia Agoni, la “piccola Greta Thunberg” di Cascina del Bruno, premiata per il suo grande senso civico e i valori di sostenibilità ambientale: infatti, nel suo tempo libero percorre le strade della sua frazione raccogliendo in modo anonimo i rifiuti.

“Giorgia rappresenta l’esempio di quello che i giovani possono fare nella nostra città” ha commentato il sindaco.