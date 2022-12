L’ex asilo San Giuseppe è stato (finalmente) acquistato dal Comune di Arcore

Firmato dall’amministrazione arcorese l’atto di acquisto dell’ex Asilo San Giuseppe di via Tomaselli. Da mercoledì 7 dicembre l’immobile è di fatto proprietà del Comune di Arcore. L’edificio è stato venduto all’amministrazione per 2.002.500 euro, a cui sono stati decurtati i 577.026,19 euro di debito che la Fondazione San Giuseppe presentava nei confronti del Comune, per un importo versato di 1.425.473,81.

L’ex asilo San Giuseppe e le parole del sindaco Bono

Il primo cittadino arcorese, Maurizio Bono, durante la cerimonia di accensione dell’Albero di Natale in Largo Vela, non ha nascosto la sua soddisfazione per gli avvenimenti della giornata precedente: “Il San Giuseppe è degli arcoresi, ed è una vittoria di tutta la comunità – ha dichiarato –. Devo questo splendido traguardo al lavoro congiunto di tutta la mia giunta e dei funzionari comunali. È solo il primo passo. Ancora dobbiamo lavorare per la realizzazione della Casa di Comunità, ma il traguardo è all’orizzonte.”

L’ex asilo San Giuseppe e il progetto della Casa di Comunità

Il progetto a cui il comune intende destinare lo storico immobile è, infatti, quello della “Casa di Comunità”: la sede di servizi sociali, socio sanitari ed educativi destinati ai cittadini. Un polo strategico per rafforzare le prestazioni erogate sul territorio, per essere più vicini al cittadino, attraverso la creazione di reti di prossimità per l’assistenza territoriale, l’assistenza domiciliare, le cure primarie e il supporto sociale e assistenziale. Per la sua collocazione e dimensione sarà un’importante punto di riferimento per la comunità arcorese, e per il futuro si pensa anche alla realizzazione al suo interno di servizi come un centro prelievi e vaccinazioni, ambulatori specialistici, un consultorio e verosimilmente anche una scuola dell’infanzia.