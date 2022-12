Ad Arcore una mostra sugli alpini unica in Italia

Inaugurata sabato 3 dicembre, in Villa Borromeo d’Adda ad Arcore, alla presenza delle autorità comunali e dello Stato Maggiore dell’Esercito Italiano “Gli Alpini, una storia scritta con la penna”. La mostra, unica in Italia, organizzata in una collaborazione tra il comune, il gruppo alpino arcorese, l’esercito e curata dal museo Doss di Trento, è stata realizzata in occasione del 150°anniversario dalla fondazione delle truppe alpine.

Ad Arcore la mostra sugli alpini: anche la storia di beato Carlo Gnocchi

“Un’occasione per rendere omaggio a chi è sempre stato vicino al nostro Paese – l’ha definita il primo cittadino arcorese, Maurizio Bono, profondamente commosso dal significato dell’evento – Non c’è stato un solo momento nella storia italiana, in cui ci sia stato bisogno e gli Alpini non siano presenti”. Esposte non solo divise e attrezzature, con lo scopo di accompagnare il visitatore attraverso la storia del corpo militare, ma anche cimeli di personaggi chiave come ad esempio il cappello e gli scarponi del beato Carlo Gnocchi, cappellano e protettore delle Penne Nere.

La mostra sugli alpini ad Arcore aperta fino al 6 gennaio

“Lo scopo della mostra – spiega il Generale Stefano Basset, medaglia di bronzo al valore militare e curatore dell’esposizione – non è quello di esibire quantità di oggetti raccolti nel corso degli anni, ma di attirare l’attenzione dei visitatori attraverso l’esposizione di pezzi significativi e carichi di storia, in modo da appassionarli e coinvolgerli.” Dal taglio del nastro, la mostra, ad ingresso libero, resterà aperta tutti gli weekend fino al 6 gennaio, e nella sua orbita graviteranno svariati eventi culturali.