Troppo smog, a Monza e in Brianza da sabato divieto di circolazione per auto fino a Euro 4 diesel (anche con Fap): ecco dove

C’è anche la provincia di Monza tra le cinque, in Lombardia, scattano i blocchi antismog alla circolazione a causa del superamento della soglia critica del Pm10. Ma non accadrà venerdì 17 febbraio quando ci sarà una deroga per lo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale. Le misure temporanee di I livello riguardano anche le province di Milano, Lodi, Mantova e Cremona. A Monza e in Brianza (come a Milano, Mantova e Cremona) è stata superata la soglia critica per il sesto giorno, per il quinto a Lodi.

Le limitazioni al traffico da sabato 18 febbraio

Relativamente al traffico, secondo infoaria di Regione Lombardia, le limitazioni (da sabato 18 febbraio ) si attivano nei Comuni con oltre 30.000 abitanti e in quelli aderenti su base volontaria in fascia 1 e 2. In questo caso non possono circolare le auto di classe fino a Euro 4 diesel dotate di filtro antiparticolato, dalle 8.30 alle 18.30; oltre a quelle già soggette alle limitazioni permanenti. Le limitazioni sono attive anche per i veicoli che utilizzano Move-in; con esclusione dei veicoli commerciali e dei veicoli Euro 5 che non rientrano nelle limitazioni regionali.

Limitazioni anche nell’agricoltura e riscaldamento

Le limitazioni investono anche il settore dell’agricoltura (divieto di spandimento dei reflui zootecnici), e del riscaldamento (non si potranno impiegare generatori di calore domestici a biomassa legnosa, salvo iniezione diretta o interramento immediato). Queste ultime limitazioni saranno in vigore anche venerdì 17 febbraio.