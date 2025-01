Triuggio: parte il sondaggio per la biblioteca civica, tra le proposte l’apertura per vendita libri

Come vorreste la biblioteca civica di Triuggio? La commissione cultura e biblioteca, presieduta dall’assessora alla Cultura Betty Sala col bibliotecario Gianni Castoldi, Nadia Sala e Veronica Chitti (per Progetto Triuggio), Antonio Bove (per Tradizione e Futuro), Marta Novellino (designata dall’associazione genitori scuole di Triuggio) e Alessandro Villa (in rappresentanza delle associazioni culturali e di volontariato sociale) ha approvato un sondaggio, anonimo, aperto a tutti, per comprendere le opinioni e le aspettative riguardo la biblioteca e le sue funzioni, in modo che le scelte siano più aderenti alle esigenze di tutti. Il questionario si può compilare online, sul sito istituzionale del Comune di Triuggio, in pochi secondi. I risultati daranno uno spunto di riflessione su quali aspetti hanno bisogno di essere rivisti, migliorati o potenziati. Tra le proposte di progetti che si vogliono realizzare, un’apertura straordinaria della biblioteca in una domenica di gennaio dove sarà possibile “acquistare” molti libri che devono essere smaltiti a un prezzo calmierato.