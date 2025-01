Triuggio, quale futuro per il trasporto scolastico? La gara d’appalto va ancora deserta

Gara deserta. Nessun operatore vuole guidare lo scuolabus di Triuggio. Mantenere il servizio costerà caro alle casse del Comune. Il sindaco Pietro Cicardi nell’ultima seduta del Consiglio comunale di dicembre aveva riferito ai consiglieri del parlamentino cittadino sulle difficoltà incontrate per affidare il nuovo appalto del trasporto scolastico verso la scuola secondaria Casati e verso le due primarie del territorio, la Falcone di Tregasio e la Borsellino di Triuggio.

Trasporto scolastico: il punto della situazione del sindaco Cicardi

«Avevamo previsto una base di gara pari a 573 euro al giorno più iva -ha spiegato il primo cittadino-. Ma non si è presentato nessuno». La gara di dicembre era già il secondo tentativo messo in campo dal comune di Triuggio, la prima affidata alla centrale unica della provincia di Monza e Brianza con una base d’asta di 410 euro al giorno più iva era pure andata deserta. «L’attuale appalto con la ditta Scambus scadeva al 31 dicembre, abbiamo optato per una proroga tecnica, poi si dovrà procedere con l’affidamento diretto almeno fino a giugno così da garantire la continuità del servizio -ha aggiunto Cicardi-. Rispetto alla cifra che avevamo preventivato, per il Comune il costo sarà superiore di almeno 30mila euro». Le rette versate dagli utenti del servizio coprono in media il 30 per cento del costo reale del trasporto scolastico, la quota rimanente è a carico della collettività. «Diversamente le famiglie dovrebbero sostenere delle spese molto elevate -ha sottolineato il sindaco di Triuggio-. Lo scuolabus è un servizio importantissimo per il nostro territorio e faremo il possibile per mantenerlo. Sicuramente dovremo razionalizzare e ottimizzare le corse, perché i prezzi di mercato del servizio nell’ultimo periodo sono aumentati in modo considerevole».

Trasporto scolastico: i costi a carico degli utenti

Attualmente il trasporto scolastico a Triuggio è utilizzato da circa 140 alunni, perlopiù iscritti alla secondaria di primo grado Casati. Per il trasporto scolastico le famiglie triuggesi versano da un minimo di 7,80 euro al mese per nuclei con Isee fino a 8mila euro a un massimo di 26 euro per Isee superiore ai 15.458 euro. Le quote sono rimaste invariate nell’ultimo decennio. Pagano una quota di 30 euro al mese per il trasporto scolastico, indipendentemente dal reddito della famiglia, gli alunni non residenti. Negli anni scorsi diversi comuni della Brianza monzese hanno deciso di sospendere il servizio, nel 2023 era stato il turno di Verano Brianza, mentre nel 2021 anche Renate aveva detto addio al trasporto scolastico.