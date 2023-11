Triuggio, la giunta definisce le tariffe per riprese video e fotografiche o set cinematografici

Triuggio set cinematografico? Sì, ma a pagamento. La giunta guidata dal sindaco Pietro Cicardi ha approvato le tariffe connesse al rilascio delle autorizzazioni alle riprese fotografiche, video e cinematografiche effettuate sul territorio comunale per finalità editoriali, professionali o commerciali.

Triuggio: il sindaco parla di carenza eliminata

«Fino ad oggi le aziende che utilizzavano il nostro territorio, ad esempio per riprese di spot pubblicitari, versavano al Comune solo quanto dovuto per l’occupazione di suolo pubblico-ha spiegato il sindaco Pietro Cicardi-. Abbiamo lavorato per eliminare una carenza». Il 28 luglio 2022 il consiglio comunale aveva già adottato il nuovo regolamento di polizia urbana che sottolinea come chi intende effettuare riprese e fotografie a fini editoriali, professionali o commerciali sul territorio comunale deve presentare apposita istanza di autorizzazione al settore competente del Comune, almeno 30 giorni prima dell’inizio delle riprese, e l’autorizzazione viene rilasciata previo pagamento dei diritti prestabiliti con delibera di giunta comunale, che ammontano a 250 euro al giorno per riprese fotografiche, a 500 euro al giorno per riprese video e cinematografiche e a 1.500 euro al giorno per set cinematografici, televisivi o pubblicitari. È questo per esempio il caso in cui sarebbe dovuta ricadere la registrazione del videoclip “La ragazza dei tuoi sogni” di Luciano Ligabue, girato nel Bosco del Chignolo nel luglio del 2020. Sempre il Bosco del Chignolo di recente era stato set di riprese anche per lo spot pubblicitario di una nota marca di carta da cucina. «Ovviamente le tariffe non si applicano alle riprese effettuate a fini culturali –ha aggiunto Cicardi–. Penso per esempio a uno studente che deve preparare una tesi di laurea, in questo caso il contributo non è dovuto». Il regolamento di polizia urbana esplicita infatti che nessun canone è dovuto per le riproduzioni eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. «Non capita tutti i giorni di avere delle riprese professionali sul territorio ma siccome ogni tanto succede ci siamo allineati con quanto già previsto anche in altri Comuni –ha concluso il primo cittadino triuggese–. Le tariffe si applicano non solo al Chignolo ma a tutto il territorio comunale». Nel 2015 una nota casa produttrice di moto aveva scelto Canonica per girare lo spot pubblicitario del suo ultimo scooter, in quell’occasione per le riprese era arrivato in paese il pilota di MotoGP Valentino “The Doctor” Rossi.

Triuggio: prevista la possibilità di una cauzione per eventuali danni

Il documento approvato dal consiglio comunale di Triuggio prevede anche che, nei casi in cui dall’attività di ripresa possa derivare un pregiudizio al patrimonio artistico, culturale, paesaggistico ed ambientale, la giunta comunale può determinare, di volta in volta, l’entità di una cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa.