Trenord: assistenza e controllo in stazioni lombarde, salgono a 139 gli operatori

Salgono a 139 dall’1 febbraio gli operatori di Trenord impiegati per assistere i viaggiatori e svolgere attività di controllo a terra nelle principali stazioni della Lombardia. È la terza fase del progetto “Assistenza e controllo”, avviato a luglio 2021. Si tratta di 129 operatori e 10 coordinatori anche a Milano Centrale oltre a quelli già presenti a Milano Porta Garibaldi, Milano Cadorna, Milano Bovisa, Varese FS, Lecco, Brescia, Pavia, Cremona, Malpensa .

Trenord: assistenza e controllo in stazioni, Monza non ancora ufficialmente coinvolta

Nel 2022 sono state 7mila le azioni di presidio svolte dalle squadre di Assistenza e controllo, fra assistenza ai viaggiatori, operazioni di controlleria a terra, gestione di situazioni di emergenza.

Complessivamente, sono state oltre 2.600 le azioni di presidio in provincia di Milano; più di 1.100 in quella di Varese; 475 a Lecco; 464 a Pavia; 422 a Brescia; 330 a Cremona.

Pur non ancora ufficialmente coinvolta, il progetto ha raggiunto anche le province di Monza-Brianza (367), Como (323), Bergamo (240), Lodi (226), Sondrio (113), e si è spinto anche fuori regione, verso scali non lombardi serviti dai treni Trenord. Fra gli altri, si citano le 83 azioni di presidio a Verona.