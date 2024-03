Trenord, 254 assunzioni nel 2023: organico salito a 4.720 dipendenti

Sono 4.720 i dipendenti di Trenord in Lombardia al 2023 in crescita rispetto ai 4668 nel 2022: lo scorso anno l’azienda ferroviaria regionale ha comunicato di avere assunto 254 persone, 120 delle quali under 30.

Oltre naturalmente all’Italia, sette le nazionalità rappresentate dai neo assunti che provengono da Croazia, Colombia, Burkina Faso, Ecuador, Tagikistan e Bielorussia. Al 31 dicembre 2023 in azienda erano presenti lavoratori di 25 nazionalità differenti.

Trenord: il 74% dei neoassunti lavora a bordo treno, 120 sono under 30

Il 74% dei neoassunti, specifica ancora l’azienda, lavora a bordo treno, come capotreno (36%) o macchinista e manovratore (38%). I restanti ingressi riguardano altre aree dell’azienda, come Commerciale e Assistenza, IT, Data Management, Audit.

“Dopo l’assunzione – specifica l’azienda – tutti i nuovi dipendenti hanno seguito un percorso di Onboarding, proposto da Trenord con l’obiettivo di guidare le risorse a conoscere non solo la propria area operativa, ma anche le altre Direzioni e la progettualità aziendale, per un inserimento strutturato”.