Torna nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo l’ora legale

Come è ormai consuetudine consolidata, l’ultimo weekend del mese di marzo porta con sé il ritorno dell’ora legale. Nella notte tra sabato 25 e domenica 26, infatti, le lancette degli orologi andranno spostate in avanti di un’ora, togliendo così sessanta minuti di sonno alla popolazione. Per convenzione, lo spostamento avverrà alle 2, quando si passerà in automatico alle 3. In questo modo, si otterrà come risultato un allungamento delle giornate sotto il profilo della luce, tale da favorire un risparmio energetico.

Ora legale: il debutto in Italia nel 1916

In Italia, il debutto dell’ora legale affonda nella notte dei tempi, considerato che è stata introdotta con un decreto del 1916, diventando tuttavia stabile soltanto nel 1966. Il provvedimento è stato al centro anche di un dibattito in seno all’Unione europea, che ha rimandato ai singoli stati aderenti la decisione di una conferma o meno: l’Italia ha optato per una prosecuzione.