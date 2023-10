Torna la sagra di Lissone: bancarelle, concerti e il mega luna park

Cresce l’attesa per la sagra di Lissone. Giostre, bancarelle, concerti e riti religiosi, come sempre una festa all’insegna della tradizione. È iniziato il conto alla rovescia: da sabato 14 a lunedì 16 ottobre la città cambierà “colori” per una tre giorni all’insegna dell’intrattenimento e della festa per tutti. Ci sarà il grande luna park in piazza degli Umiliati, oltre ottanta attrazioni occuperanno l’intera zona che il lunedì è dedicata ai banchi del mercato, per la gioia dei più giovani. Non mancheranno, a partire da via Volturno, sempre come da tradizione, le bancarelle della fiera, dall’abbigliamento agli oggetti per la casa e molto altro.

Sagra di Lissone, la festa ricorda la dedicazione della chiesa preposituale

“Visto che il modello di piano della sicurezza studiato lo scorso anno è risultato efficacie lo applicheremo anche quest’anno– commenta Laura Borella, sindaco e assessore alla sicurezza-. Ci sarà quindi lo spazio necessario per garantire le condizioni di accesso ad eventuali mezzi di soccorso o per far defluire le persone”.

Non mancheranno gli attesi concerti. Domenica 8 ottobre alle 16.30, palazzo Terragni ospiterà l’esibizione della sagra del corpo bandistico Santa Cecilia mentre sabato 14 sarà la volta di Consonanza Musicale sempre con il “concerto della sagra” alle 21 a palazzo Terragni.

La sagra ha anche un valore religioso perché è la festa che ricorda la dedicazione della chiesa prepositurale e, proprio in riferimento a questo domenica 15 nella messa delle 18 la comunità celebrerà, con la presenza del vicario episcopale, monsignor Michele Elli, l’ingresso del nuovo parroco don Marco Lodovici