Collaborazione. Questa la parola chiave per la Fondazione della Comunità di Monza e Brianza per orientare al meglio le strategie e gli strumenti da promuovere per rispondere ai bisogni della comunità.

Terzo settore: il questionario per misurare il territorio, le domande di Fondazione della Comunità di Monza e Brianza

Ogni anno Fondazione propone agli enti del terzo settore e a quanti vi operano un questionario mirato a cogliere e individuare bisogni, necessità e priorità del territorio, oltre che per mettere in luce le risorse già presenti che potrebbero essere valorizzate. Un sondaggio diviso in aree tematiche: le necessità delle persone con disabilità e le loro famiglie, i minori sotto i 10 anni, giovani compresi tra gli 11 e i 30 anni, l’aspetto legato alla multiculturalità, gli anziani, l’ambiente e la cultura. Ognuno, in forma anonima, lo può compilare: è strutturato con quesiti a risposta multipla, i dati verranno poi rielaborati per aiutare la Fondazione a orientare le future strategie per 2024, visto che proprio in questo momento sono in fase di progettazione i nuovi bandi e le linee erogative dei fondi.

Terzo settore: il questionario per misurare il territorio, fino al 2 febbraio

Questo momento di apertura è anche l’occasione, per la Fondazione, di capire che percezione ha il territorio degli interventi che ha attivato, se è una realtà ormai ben nota come le azioni che, in questi anni, ha promosso e supportato. Il sondaggio è aperto a tutti, la sua compilazione richiede una manciata di minuti, ogni risposta è importante, perché consente, a chi opera all’interno di Fondazione, di ascoltare i bisogni e le esigenze della comunità. I risultati del questionario, in forma aggregata, saranno pubblicati sul sito della Fondazione e utilizzati a supporto della programmazione delle attività di sostegno al territorio.

È possibile visionare e compilare il questionario a partire dall’home page del sito della fondazione (fondazionemonzabrianza.org) fino a venerdì 2 febbraio.