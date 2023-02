Tentato furto all’MD di Arcore

Tentato furto nella notte di domenica 26 febbraio all’MD di Arcore. I malviventi, fra le 22 e la mezzanotte, hanno praticato un buco sul muro esterno del supermercato, quindi hanno forzato un serramento e, giunti all’interno hanno cercato tutto ciò che poteva essere di valore all’interno degli uffici amministrativi lasciando poi i locali letteralmente a soqquadro.

Tentato furto all’MD e il servizio di vigilanza

Da un primo inventario dei titolari sembra che non sia stato asportato nulla, anche perché secondo gli stessi gestori, non è escluso che i delinquenti siano stati “disturbati” dalle guardie della vigilanza privata che, come ogni notte, eseguono passaggi di controllo.

Ai titolari del supermarket l’incombenza, immediata, di far effettuare un intervento da un’impresa sul muro per eliminare il foro praticato dai ladri.