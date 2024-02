Tentativo di truffa telefonica a Bareggia: l’anziana non ci casca, ma ci sarebbero altri casi

Si finge carabiniere al telefono e tenta di truffare un’anziana di Bareggia. La donna non è per fortuna caduta nel tranello e la denuncia ai (veri) carabinieri ha permesso di scoprire ancora una volta i contorni di un raggiro che nel giro di pochi giorni avrebbe raggiunto almeno altre due persone della zona.

Tentativo di truffa telefonica a Bareggia: un finto carabiniere ha contattato la donna parlando del figlio e chiamandolo per nome

La truffa agli anziani continua ad essere un fenomeno piuttosto frequente, anche via cavo. Come nel caso registratosi nella frazione di Bareggia di Macherio: un finto carabiniere ha avvertito l’anziana di un incidente occorso al figlio, citando il nome corretto. Alla domande di chiarimento della residente, l’interlocutore ha chiesto del denaro. La donna non è cascata nell’inganno riattaccando la cornetta e ha poi scoperto che il figlio non aveva avuto un incidente. È poi stato lui a recarsi in caserma per sporgere denuncia e a testimoniare quanto accaduto alla madre.

Tentativo di truffa telefonica a Bareggia: la denuncia ai carabinieri avrebbe fatto emergere altri casi

Pare che negli ultimi giorni altri casi simili siano stati denunciati alle forze dell’ordine. Gli obiettivi di questo genere di truffe sono prevalentemente persone anziane la cui fiducia alle volte viene carpita da chi sa abilmente fingersi rappresentante delle forze dell’ordine.