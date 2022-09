Tempo di funghi, Ats Brianza attiva il centro di controllo per non correre rischi

Si avvicina l’autunno e arriva il tempo dei funghi, ma serve la massima attenzione prima di consumarli. Per questo Ats Brianza ha istituito anche quest’anno, in diverse sedi, un centro per il controllo dei funghi eduli. Micologi esperti sono a disposizione per fornire importanti consigli e soprattutto per accertare che i funghi raccolti siano realmente commestibili. A questo servizio possono rivolgersi tutti coloro che abitualmente o in modo occasionale, raccolgono e vogliono consumare funghi selvatici senza rischiare conseguenze anche molto gravi.

Tempo di funghi: servizio con esperti per evitare possibili scambi

È importante sottoporre al controllo l’intero quantitativo dei funghi raccolti per evitare possibili scambi tra funghi eduli, funghi tossici e velenosi, spesso apparentemente simili. Se possibile viene richiesto, nei limiti delle conoscenze dei raccoglitori, di presentare i funghi raccolti già suddivisi per specie. I

Tempo di funghi: gratuito e su appuntamento, dove prenotare

l servizio è gratuito ma occorre fissare un appuntamento telefonando alle segreterie del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione. Queste le sedi in provincia di Monza e Brianza: Ispettorato Micologico di Monza: via De Amicis 17 2° piano, 039 2384640-4767; Ispettorato Micologico di Desio: via Foscolo 24, 3° piano, 0362 483240; Ispettorato Micologico di Usmate Velate presso il Centro Polivalente: via Roma, 85 3°piano, 039 6288028-29.

Tempo di funghi: Ats promuove la brochure

Per l’occasione Ats Brianza ha realizzato una brochure dal titolo “Funghi, per non rischiare…” con informazioni sul servizio, consigli sulla raccolta e sulla consumazione.