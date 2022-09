Vigili del fuoco in via Cortelonga di Monza giovedì 8 settembre in mattinata per la rimozione di alcune tegole pericolanti di un caseggiato. L’intervento è avvenuto attorno alle 11: sul posto la squadra del distaccamento di Lissone e l’autoscala della sede monzese. La via è stata chiusa al traffico per tutta la durata dell’intervento.