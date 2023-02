Tangenzialina Sp6 e traffico, a Lissone accordo Comune-Provincia per interventi migliorativi

Accordo tra la provincia di Monza e della Brianza e il Comune per la realizzazione di interventi di miglioramento del traffico in zona Tangenzialina. «Il Comune – ha spiegato il sindaco di Lissone, Laura Borella – ha ricevuto dalla Provincia 35mila euro per la sicurezza e ora li investe in particolare su via Nobel e via Asiago al fine di risolvere alcuni problemi e a migliorare la viabilità urbana attorno alla Sp6».

Dopo l’apertura al traffico della nuova galleria della Sp6 si è reso necessario intervenire sulla viabilità locale della via Nobel e dell’immissione sulla via Asiago. La Provincia ha, in qualità di ente proprietario della Sp6, avviato incontri utili alla raccolta di differenti proposte avanzate dalle amministrazioni locali per rendere ancora più scorrevole la viabilità della Sp6 , anche in funzione della futura realizzazione di Pedemontana.

Sp6 a Lissone: interventi per la gestione del traffico e delle aree di sosta in via Nobel

Il Comune, al fine di risolvere alcuni problemi di sicurezza lungo le vie Nobel e via Asiago, e inoltre per migliorare la viabilità urbana del contesto attorno alla Sp6, intende eseguire alcuni lavori di miglioramento della viabilità sulle due vie. Gli incontri tra il Comune e la Provincia hanno quindi portato le parti ad analizzare lei problemi di traffico e viabilità che esistono sul territorio lissonese, dalle quali è emersa la necessità di dar corso ad interventi per la gestione del traffico e delle aree di sosta di fronte ai civici 34,36 e 38 della via Nobel per razionalizzare ulteriormente gli accessi all’infrastruttura Sp6, oggi marginalizzati dopo l’entrata in servizio del tunnel e ora ricanalizzati verso la via Asiago.

Sp6 a Lissone, migliorare gli accessi da alcune vie laterali

Oltre a questi, si prevedono altri interventi di natura impiantistica, come la posa di segnaletica verticale ed orizzontale e per la riconfigurazione delle stesse aree a margine della strada provinciale, laddove possibile, e quantomeno realizzare opere ed interventi per la sicurezza stradale. È poi intenzione di Provincia e Comune proseguire anche nell’attività di collaborazione per favorire interventi di mitigazione degli effetti indotti dallo sviluppo delle infrastrutture viabilistiche sovracomunali (prima tutte, Pedemontana) sulla viabilità locale di Lissone. Gli interventi da realizzare a cura del Comune riguarderanno di fatto la risoluzione degli elementi di criticità evidenziati dagli abitanti del quartiere, che hanno messo in evidenza alcuni punti critici della viabilità di collegamento con la Sp6 , migliorando il sistema di sosta,gli accessi alle proprietà laterali alla Sp6 , e migliorando i collegamenti tra degli edifici che sorgono accanto alla Tangenzialina.