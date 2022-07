Tamponamento in Valassina, poi moto a terra: traffico paralizzato lungo la Ss 36

Tamponamento tra una Volskwagen Polo e una Renault Clio, nel tardo pomeriggio di giovedì. La prima, tamponata attorno alle 17.20 sulla Ss36 in direzione Sud lungo la corsia di sorpasso e inevitabili code lungo tutta la direttrice, con incolonnamenti in anche nella direzione opposta per curiosi. Tanto che a distanza di pochi minuti, il traffico è andato paralizzandosi.

Di per sé non un incidente con gravi conseguenze, provocato verosimilmente da un sorpasso per il traffico rallentato dai lavori, che poco più avanti contraddistinguono la Valassina, condizionando la marcia anche alle vetture che seguono. Sul posto si è subito recata la Croce Verde di Lissone, in codice giallo.

Disagi che si sono acuiti anche per le code generate da un motociclista a terra, all’uscita successiva di Seregno-San Salvatore, sul ponte che scavalca la Ss 36. Sul posto, in questo caso, ambulanza, automedica e Polizia locale.