Monza Cronaca

Takahashia Japonica: al parco di Monza torna l’esercito antagonista delle coccinelle

L'esercito delle coccinelle richiamato al parco di Monza per la lotta biologica alla Takahashia Japonica.
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Parco di Monza Takahashia coccinelle
Parco di Monza Takahashia coccinelle

L’esercito delle coccinelle è stato richiamato al parco di Monza per la lotta biologica alla Takahashia Japonica. La cocciniglia ormai ha conquistato rami di alberi in tutta la Brianza: una mappa in ingrandimento di piante, ornamentali e non solo, colpite dal parassita che forma i caratteristici anelli bianchi. Un aggiornamento continuo sui social con dovizia di fotografie da parte di cittadini preoccupati.

Parco di Monza Takahashia coccinelle
Parco di Monza Takahashia coccinelle
Parco di Monza Takahashia coccinelle
Parco di Monza Takahashia coccinelle

Takahashia Japonica: al parco di Monza, l’esercito delle piccole coccinelle rilasciato dagli agronomi

Gli agronomi del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza dalla mattina di mercoledì 20 maggio hanno quindi iniziato il rilascio in varie parti del Parco e dei Giardini Reali di “Rhyzobius lophonthae, una piccola coccinella dal grande potere: è un insetto antagonista “predatore della maggior parte delle specie di cocciniglie a scudetto, tra cui la cocciniglia dai filamenti cotonosi“.

L’operazione, che sarà ripetuta nel mese di luglio, si svolge in collaborazione con Koppert, azienda specializzata nel biocontrollo dei parassiti e delle malattie delle piante.

Parco di Monza Takahashia coccinelle
Parco di Monza Takahashia coccinelle
Parco di Monza Takahashia coccinelle
Parco di Monza Takahashia coccinelle

Takahashia Japonica: al parco di Monza, «rilascio nel piano di lotta integrata ai parassiti»

La diffusione di questo insetto parassita proveniente dal Giappone è monitorata da oltre tre anni dal Consorzio – fanno sapere dagli uffici del Parco – L’azione di controllo e gestione prevede prima di tutto la rimozione dei rami infestati, quindi prosegue con l’impiego degli antagonisti predatori. Il rilascio di Rhyzobius lophonthae si inserisce in un più ampio e organico piano di lotta integrata ai parassiti di recente introduzione. Non comporta rischi né per l’uomo, né per la fauna e la flora del Parco“.

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