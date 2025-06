Il Comune di Monza sta cercando di eliminare la cocciniglia dalle piante infestate anche con metodi sperimentali tra cui l’uso di olio di lino: lo ha spiegato in uno degli ultimi consigli comunali consiglio comunale l’assessora Irene Zappalà sollecitata da Marco Monguzzi di Fratelli d’Italia che ha segnalato la presenza degli insetti sugli alberi di via Don Valentini.

Takahashia Japonica: le strategie di Monza

«Il servizio fitosanitario della Regione – ha detto la rappresentante della giunta – ha confermato che la cocciniglia non è dannosa per gli uomini e gli animali e pare che provochi il rinsecchimento esclusivamente dei rami più bassi» delle piante attaccate. I tecnici del municipio, ha aggiunto, da anni monitorano la situazione.

Nei giorni scorsi il Comune ha fatto sapere che le strategie adottate in diverse aree verdi cittadine riguardano: “L’endoterapia presso i giardini di alcuni edifici scolastici; la lotta biologica con l’introduzione di insetti antagonisti in varie zone del territorio, compresi i giardini del Centro sportivo NEI; la potatura mirata per contenere la diffusione tramite la rimozione dei rami maggiormente infestati“.

Takahashia Japonica: gli interventi in settimana di Vimercate

Come è monitorata in Brianza la Takahashia Japonica che, comunque, anno dopo anno sembra diffondersi in maniera sempre più importante.

A Vimercate già da tempo l’ufficio ecologia sta seguendo le linee guida di Regione Lombardia e sta sperimentando interventi “nella speranza che venga al più presto individuata una soluzione al problema“.

A inizio settimana è stato effettuato il taglio dei rami più basi nei giardini Carlo Maria Martini e in via della Santa. E poi il lavaggio con acqua degli alberi infestati.

“Successivamente sarà effettuata negli alberi interessati dalla cocciniglia dai filamenti cotonosi un lancio di coccinelle, insetto che parrebbe essere in grado di debellarne la presenza in quanto antagonista della Takahashia per poi proseguire con controlli mirati per verificare l’efficacia dell’intervento e valutare eventuali ulteriori azioni“, ha fatto sapere il Comune.