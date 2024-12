Sulla fiammante Audi S4 a fare furti nelle case: 71 colpi in cinque mesi, 181mila euro di bottino

Giravano a bordo di una potente Audi A4 ogni volta con una targa diversa e sarebbero gli autori di 71 furti, tra tentati e consumati, nel giro di cinque mesi, da marzo a luglio dello scorso anno, con un bottino di 181.200 euro tra oggetti preziosi e denaro in contanti (62.260 euro).

I Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni, nelle prime ore del mattino di mercoledì 4 dicembre, hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Milano, su richiesta della Procura meneghina, nei confronti di 7 persone, tutti cittadini albanesi senza fissa dimora tra i 34 ed i 24 anni, ritenuti responsabili del delitto di associazione per delinquere finalizzata ai furti in abitazione, aggravata dalla detenzione di armi da sparo.

Furti in abitazione, sette arresti dei carabinieri

Da indagini condotte dal Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Sesto San Giovanni è emerso che il gruppo avrebbe effettuato furti in abitazione in più regioni, dalla Lombardia all’Emilia Romagna, dal Veneto al Friuli Venezia Giulia. Avrebbero avuto tra l’altro la disponibilità di armi da sparo: “da impiegare nella eventualità della frapposizione di ostacoli al progetto criminoso” dicono dall’Arma. Contati almeno 71 furti in abitazione di cui 33 consumati e 38 tentati. Il gruppo agiva senza programmare né fare sopralluoghi degli obiettivi: li sceglieva la sera stessa dell’azione. La base di partenza delle “spedizioni” era il parcheggio multipiano dell’aeroporto di Milano-Linate dove c’era un’Audi S4 alla quale provvedevano a sostituire la targa con quelle di volta in volta asportate da altri veicoli.