Raffica di furti nel Vimercatese nella notte: box svaligiati a Vimercate, tabaccheria razziata a Velate

Furti a raffica nella notte fra venerdì e sabato 9 novembre in diversi centri della Brianza vimercatese. Da Usmate a Vimercate, da Carnate a Velasca le bande di ladri non si sono proprio “risparmiate” colpendo dove sono riuscite a localizzare case, negozi e garage incustoditi, anche solo temporaneamente.

Raffica di furti nel Vimercatese nella notte: Vimercate, svaligiata mezza dozzina di garage in via Cremagnani

A Vimercate sono stati presi di mira una mezza dozzina di garage in via Bice Cremagnani. Una volta forzate le basculanti i ladri hanno fatto man bassa di tutto ciò che sono riusciti a portare via, da generi alimentari a suppellettili varie, compresa un’automobile probabilmente utilizzata per caricare tutta la refurtiva. Ad una delle vittime poi, quale “ricordo” hanno lasciato una scopa infilata nella marmitta dell’auto.

Raffica di furti nel Vimercatese nella notte: furti nelle cantine anche a Velasca

Anche a Velasca, e qui deve essere probabilmente stata la stessa banda di malviventi che ha colpito in via Cremagnani a Vimercate, sono stati presi di mira cantine e garage di uno stabile. I proprietari hanno fatto l’amara scoperta la mattina dopo e non hanno potuto fare altro che chiamare i carabinieri.

Raffica di furti nel Vimercatese nella notte: svaligiato la tabaccheria in via Deledda a Usmate Velate

A Usmate Velate invece a farne le spese è stata la tabaccheria di via Grazia Deledda. Qui devono aver agito i professionisti delle cler, letteralmente aperta in due. Dopodiché con un estintore, anch’esso probabilmente proveniente da un furto, hanno spaccato la vetrata e poi è stato tutto facile: sigarette, tabacchi in genere e gratta e vinci spariti per un valore di qualche migliaio di euro. Oltre alla perdita della merce sottratta, al titolare della rivendita un consistente danno economico per riparare cler e vetrata. Qui, oltre ai carabinieri della stazione di Vimercate sono intervenuti anche gli uomini del Raggruppamento delle investigazioni scientifiche per dovuti i rilievi alla ricerca di qualche elemento che possa portare all’identificazione della banda.

Raffica di furti nel Vimercatese nella notte: ladri in casa a Usmate e a Cascina Corrada

Sempre a Usmate, il giorno prima, il proprietario di un appartamento in via Mazzini, rientrato a tarda ora, ha trovato la sorpresa, per la seconda volta in quattro mesi, della sua casa in un totale disordine totale.

A Cascina Corrada, la settimana prima, in via Donizetti, i ladri erano riusciti a smontare il doppio vetro da una porta finestra e, nonostante l’allarme che continuava a suonare (ne hanno anche scardinato la centralina) sono riusciti a razziare ogni cosa di valore.

Raffica di furti nel Vimercatese nella notte: tentato furto a Carnate con i proprietari in casa

Infine a Carnate, in via De Gasperi, sempre nella serata di venerdì, tentativo di furto intorno alle 21. I proprietari erano in casa, seduti a tavola, con la tv accesa quando hanno sentito rumori provenire dagli altri locali. Capito cosa stava accadendo hanno subito dato l’allarme mettendo in fuga i ladri. Gravi danni alla porta finestra ma per fortuna i malviventi non sono riusciti a portare via nulla.