Statale Valassina, auto contro il guardrail all’altezza di Desio: una persona soccorsa

Intervento dei mezzi di soccorso inviati dal 118, un’ambulanza della Croce verde lissonese e dei vigili del fuoco, oltre che di una pattuglia della Polizia stradale, lunedì 27 novembre, in serata, poco prima delle 23, lungo la Statale 36 Valassina, per un incidente stradale che ha coinvolto una sola vettura, finita contro il guardrail.

Desio, incidente stradale in Valassina: sul posto anche i vigili del fuoco

Due le persone coinvolte, una delle quali, secondo quanto riporta la Agenzia emergenza urgenza, soccorsa in codice verde. Il sinistro è accaduto in direzione sud all’altezza di Desio. Sul posto la centrale operativa dei vigili del fuoco ha inviato una squadra con una autopompa dal distaccamento di Desio per il ripristino delle condizioni di sicurezza del tratto stradale interessato.