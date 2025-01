Statale 36, incidenti a Monza e Lissone: feriti e code verso sud

Due persone ferite e trasportate in ospedale, lunghe code in direzione sud per tutta la mattina di lunedì 6 gennaio: è il bilancio di due incidenti stradali stradali distinti sulla Statale 36.

Statale 36, il primo incidente a Monza all’altezza di viale Elvezia

Alle 9.30 il primo evento all’altezza dell’uscita di viale Elvezia: per un automobilista di 28 anni i soccorsi sono scattati in codice rosso, poi il trasferimento all’ospedale San Gerardo in giallo. Sul posto ambulanza, automedica, vigili del fuoco e polizia stradale.

Statale 36, incidente a Lissone: code verso sud

Il secondo allarme è scattato alle 10.40 per due utilitarie che sono entrate in contatto all’altezza di Lissone sulla corsia di sorpasso: sul posto sono state inviate anche in questo caso ambulanza e automedica, polizia stradale e due squadre dei vigili del fuoco che hanno coadiuvato i soccorsi all’automobilista di 26 anni poi portato in ospedale in codice giallo.

L’evento ha mandato il tilt il traffico già intenso nel giorno dell’Epifania e congestionato dalla pioggia. Con una sola corsia aperta al transito e gli strascichi dell’incidente precedente, le code si sono allungate fino a Desio. Ancora presenti dopo mezzogiorno.