Statale 36: incidente nella notte in galleria a Monza, sbanda con l’auto e si ribalta

Si è risolto senza feriti un incidente nella galleria di Monza sulla Statale 36, successo nella notte tra domenica e lunedì 6 gennaio poco dopo l’1.30. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco con l’autopompa da Monza e il carro fiamma da Lissone che hanno lavorato per circa due ore per liberare e mettere in sicurezza la carreggiata: per cause in fase di accertamento, la persona al volante ha perso il controllo sbandando e finendo ribaltata dopo aver urtato la parete del tunnel.

Incidente in via Mentana a Monza, sette persone coinvolte

Sette persone coinvolte, tra cui due adolescenti e un diciannovenne, in un incidente poco dopo mezzanotte in via Mentana a Monza. Due ambulanze sul posto per il trasporto in codice verde al Policlinico di Monza e a Cinisello Balsamo.