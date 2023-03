“Spirale ossessivo persecutoria” verso la ex moglie, sorveglianza speciale per un monzese

Una “spirale ossessivo persecutoria”: sono state definite così le azioni di un uomo di 54 anni, monzese, nei confronti della moglie da cui si stava separando. Atti persecutori ritenuti pericolosi, maltrattamenti ripetuti e in crescendo con l’approssimarsi del divorzio, che hanno portato la Questura ad applicare nei suoi confronti la misura della sorveglianza speciale. Il provvedimento ha la durata di un anno.

“Spirale ossessivo persecutoria” verso la ex moglie: le intimidazioni di un monzese di 54 anni

L’uomo ha riservato alla donna in modo continuo e ossessivo insulti, intimidazioni e pedinamenti, costringendola anche a lasciare l’abitazione, a rinunciare a una vita sociale e a nascondersi per un periodo da un’amica. Tra i tanti episodi persecutori riportati nella denuncia, la donna ha raccontato che, come appreso dai figli, l’ex marito aveva acquistato un Gps verosimilmente installato sulla sua vettura per rintracciarla: se lo era infatti trovato di fronte in un locale dove era andata a ballare in compagnia di amiche, senza che nessuno glielo avesse detto, e l’aveva aggredita afferrandola violentemente per un braccio e interrompendo la lezione con il maestro di ballo.

“Spirale ossessivo persecutoria” verso la ex moglie: il braccialetto elettronico

Un’altra volta i figli avevano avvisato la madre, che era uscita con delle amiche, di non far rientro a casa perché avevano visto il padre nell’atrio armato di bastone.

Le indagini della Squadra Mobile della Questura di Monza, grazie anche alle testimonianze raccolte dai figli della coppia e dalle amiche, avevano portato alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, con divieto di dimora a Monza e monitoraggio tramite braccialetto elettronico. Proprio il tracciamento lo aveva segnalato di nuovo in due occasioni troppo vicino a casa della donna con un nuovo intervento delle forze dell’ordine.

“Spirale ossessivo persecutoria” verso la ex moglie: il nuovo provvedimento

Il recente nuovo provvedimento prevede che resti in casa dalle 22 alle 7 e non si avvicini a una distanza di almeno 200 metri dalla ex moglie, con il divieto di frequentare gli stessi luoghi della donna.