Sovico: il Premio Cazzaniga a Novo Millennio che difende le donne maltrattate e i loro bambini

Il Premio “Luigi Cazzaniga” 2023 di Sovico è stato assegnato a Novo Millennio, Cooperativa sociale Onlus- CasAmica, che opera a difesa delle donne maltrattate e dei loro bambini. L’annuale premio in denaro (4mila euro) destinato ad associazioni o a persone che si siano distinti particolarmente nel campo sociale e del volontariato, istituito alla memoria del volontario sovicese Luigi Cazzaniga, assume contorni drammaticamente attuali che richiamano il fenomeno del femminicidio.

Sovico: il Premio Cazzaniga a Novo Millennio, dedicato alla memoria del missionario sovicese

Giovedì 21 dicembre, al “Nuovo Cinema Sovico”, il sindaco di Sovico Barbara Magni, ha consegnato il Premio ai referenti della Onlus durante il tradizionale ed apprezzato concerto di Natale tenuto dal Corpo musicale “Giuseppe Verdi” di Sovico. Un’occasione di festa, alla presenza della comunità, che da un lato rinnova gli auguri per le imminente festività natalizie e dall’altro consente di ricordare l’opera del missionario sovicese Luigi Cazzaniga al quale è dedicato il Premio annuale.

Sovico: il Premio Cazzaniga a Novo Millennio, la motivazione

Un riconoscimento che viene attribuito dalla commissione che si riunisce per valutare le candidature prevenute dalla cittadinanza. Il sindaco Barbara Magni, pur considerando valide e degne di nota tutte le candidature, ha evidenziato le motivazioni che hanno portato alla scelta definitiva.

«CasAmica svolge un operato a favore delle donne sole, maltrattate e dei loro bambini a Sovico e non solo» ha spiegato il sindaco che rileva «l’attenzione che è necessario porre in questo momento storico per le vittime di violenza e per l’impegno che viene richiesto, dopo l’ultimo eclatante femminicidio, su questo tema ad ogni istituzione».